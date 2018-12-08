خسر دنيا وآخرة.. قاتل والدته بأسوان: خلصت عليها بالمنجل

"كانت تتدخل دائما للدفاع عن ابنتها من بطش أخيها فكانت نهايتها الذبح على يد إبنها"، قصة مأساوية هزت مدينة أسوان حيث تجرد شاب من كافة مشاعر الإنسانية وأقدم على ذبح والدته أمام أخته، ولم يلق بال لكونها أمه التي حملته تسعة أشهر والتي كانت له كل الحنان ، وسهرت على راحته دوما.





البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان بلاغ من جيران القتيلة يفيد بذبحها على يد نجلها باستخدام منجل زراعى، وعلى الفور تم ضبط ها القاتل ويدعى "ح.م.ح" 28 سنة – مزارع والذى قام بذبح أمه التى تدعى"ف.م . ح " وذلك بسبب خلافات عائلية.





واعترف القاتل بجريمته وقام بتمثيلها أمام فريق من نيابة كوم أمبو بأسوان والذي أنتقل برفقة قوة من مباحث مركز الشرطة إلى قرية فارس لتمثيل الجريمة، حيث قام القاتل بتمثيل واقعة الاعتداء على أمه بالمنجل أمام فريق النيابة والمباحث.





وتجدر الإشارة إلى أن ما دفع القاتل للاعتداء على والدته وقتلها ، كما روى بعض شهود العيان هو أنه كان هناك خلاف دائم بين القاتل وأخته لأكثر من مرة ، وكانت والدته تتدخل دومًا للدفاع عن بنتها ، وفى إحدى الأيام أقدم أبنها أثناء الخلاف مع أخته بخنق والدته ، ولكنها تمكنت من النجاة من ذلك الموقف، وحدث بعد ذلك قيام القاتل بأخذ منجل وذبح والدته به مما أودى بحياتها.





وأشار بعض الأهالى إلى أن السبب فى حدوث هذه الجريمة هو أن المتهم يعانى من مشاكل نفسية.



