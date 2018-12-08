ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

خسر دنيا وآخرة.. قاتل والدته بأسوان: خلصت عليها بالمنجل

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
خسر دنيا واخرة ..
خسر دنيا واخرة .. قاتل والدته بأسوان : خلصت عليها بالمنجل
"كانت تتدخل دائما للدفاع عن ابنتها من بطش أخيها فكانت نهايتها الذبح على يد إبنها"، قصة مأساوية هزت مدينة أسوان حيث تجرد شاب من كافة مشاعر الإنسانية وأقدم على ذبح والدته أمام أخته، ولم يلق بال لكونها أمه التي حملته تسعة أشهر والتي كانت له كل الحنان ، وسهرت على راحته دوما.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان بلاغ من جيران القتيلة يفيد بذبحها على يد نجلها باستخدام منجل زراعى، وعلى الفور تم ضبط ها القاتل ويدعى "ح.م.ح" 28 سنة – مزارع والذى قام بذبح أمه التى تدعى"ف.م . ح " وذلك بسبب خلافات عائلية.

واعترف القاتل بجريمته وقام بتمثيلها أمام فريق من نيابة كوم أمبو بأسوان والذي أنتقل برفقة قوة من مباحث مركز الشرطة إلى قرية فارس لتمثيل الجريمة، حيث قام القاتل بتمثيل واقعة الاعتداء على أمه بالمنجل أمام فريق النيابة والمباحث.

وتجدر الإشارة إلى أن ما دفع القاتل للاعتداء على والدته وقتلها ، كما روى بعض شهود العيان هو أنه كان هناك خلاف دائم بين القاتل وأخته لأكثر من مرة ، وكانت والدته تتدخل دومًا للدفاع عن بنتها ، وفى إحدى الأيام أقدم أبنها أثناء الخلاف مع أخته بخنق والدته ، ولكنها تمكنت من النجاة من ذلك الموقف، وحدث بعد ذلك قيام القاتل بأخذ منجل وذبح والدته به مما أودى بحياتها.

وأشار بعض الأهالى إلى أن السبب فى حدوث هذه الجريمة هو أن المتهم يعانى من مشاكل نفسية. 

ومن المقرر أن يتم تجديد حبس المتهم وفقًا للإجراءات المتبعة ، ثم يتم تحويله للجنايات ومنها للمحكمة لاتخاذ الحكم الخاص فى هذه الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

الأعلى للآثار يثبت بالأدلة فبركة صور الفعل المنافي للآداب فوق الأهرامات.. فيديو

ياسمين صبري تصاب بالحمى

رئيس مصلحة الجمارك يطمئن المصريين بشأن أسعار السيارات في 2019

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف في حفلها بالتجمع الخامس

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو

رانيا يوسف: عرضت على النيابة بطانة الفستان.. فيديو

أدخله الأطباء لعلاجه من الزائدة الدودية فاكتشفوا مفاجأة

ضبط مستريحة جديدة بالشرقية استولت على 9 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟