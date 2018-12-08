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حوادث

اليوم.. الحكم على تشكيل عصابي لاستعراض القوة بالموسكي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الحكم على عصابة، تخصص أفرادها في قضية استعراض القوة ضد مواطنين بالموسكي؛ لسلب ممتلكاتهم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرندلى، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين "حسين على، ونصر الدين جلال، وبليغ حمدى"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهما "أشرف محمد الأزهرى، وعلى أحمد ابو كليلة"، بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وسلب بعض ممتلكاتهما، والسطوة عليهما، مستخدمين أسلحة بيضاء، محدثين إصابتهما، كما سرق المتهمون المستندات المملوكة للمجنى عليه الأول، وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام وحملهم أسلحة بيضاء.
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