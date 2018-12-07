مركز شباب كوم حمادة يحصل على خدمات دونجا

نجح مجلس ادارة مركز شباب كوم حمادة في الحصول علي خدمات المدافع محمد دونجا لاعب منتخب السويس لتدعيم الخطوط الدفاعية للفريق بدوري القسم الثالث.



وينضم دونجا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم ،وفي وقت سابق لعب في ناشئي بتروجيت 5 مواسم، وحرس الحدود ومنتخب السويس، ويبلغ اللاعب 18 عاما.



جدير بالذكر ان فريق كوم حمادة يلعب في المجموعة الثانية عشر منطقة كفر الشيخ بدوري الدرجة الثالثة ويتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة.