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حوادث

اليوم.. محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو بالمقطم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم السبت، محاكمة 102 متهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل عفروتو".

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 متهم من أقارب وذوى المجني عليه، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "عفروتو" داخل قسم شرطة المقطم.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بـ"التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف".
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