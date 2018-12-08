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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية إرهاب الزاوية الحمراء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوى
تنظر الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إرهاب الزواية الحمراء"، التابعة لتنظيم القاعدة، والمقيدة برقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر إسماعيل.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام موقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل بين أعضاء الجماعة الإرهابية، بأن تواصلوا فيما بينهم عبر صفحات شخصية تحمل أسماء حركية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر شبكة المعلومات الدولية، وتداولوا خلالها مطبوعات إلكترونية لترسيخ أفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية.
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