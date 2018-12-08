1.8 مليار جنيه مقدمات حجز شقق الإعلان العاشر لإسكان محدودى الدخل



كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن ارتفاع حصيلة مقدمات حجز شقق الإعلان العاشر لإسكان محدودى الدخل بـــ7 مدن جديدة إلى نحو 1.8 مليار جنيه تقريبا.



وأوضحت "مى"، فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن عدد الحاجزين الذين قاموا بسداد مدمات الحجز بلغ 145 ألف شخص تقريبا سددت النسبة الأكبر منهم مقدم قيمته 14 ألف جنيه لحجز شقة 90 متر مربع مكونة من 3 غرف وصالة، بينما النسبة المتبقية سددت 10 آلاف فقط مقدم حجز شقة 75 متر مربع غرفتين وصالة.



وأشارت، إلى أن الوحدات المتاحة يبلغ عددها 60 ألف شقة فى 7 مدن هى "بدر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة والغردقة والسادات والعاشر من رمضان".