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حوادث

اليوم.. نظر دعوى لإغلاق سجن العقرب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى، اليوم السبت، دعوى، تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى.

وأصدرت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، إلى رئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصلة.

وحدد التقرير مهمة اللجنة على أن تتمثل فى إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة 992 "سجن العقرب"، يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه، ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخله، وقدرة استيعابه الحقيقية للسجناء، وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية.
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