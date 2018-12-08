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حوادث

إصابة 3 أطفال باختناق في تسرب غاز ببنى سويف الجديدة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الحليم
شهدت مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل إصابة ثلاثة أطفال أشقاء، اليوم الجمعة، باختناق نتيجة تسرب غاز فى شقتهم بالحي الثاني بجوار مدرسة التوفيق، بمساكن التعاونيات .

ونقلت سيارات تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الأطفال الثلاثة المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.

والأطفال هم جومانا شعبان خمس سنوات، رويدا شعبان أربع سنوات، مالك شعبان ثلاث سنوات.
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