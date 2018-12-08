اليوم.. الحكم في دعوى تطالب باسترداد تمثال نفرتيتي من ألمانيا

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، المنعقدة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس المجلس، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى رقم26203 لسنة 68 قضائية، والتي يطالب فيها نبيل فزيع المحامى، باسترداد تمثال نفرتيتي من ألمانيا.



وجرت مناقشة تقرير هيئة مفوضي الدولة خلال الجلسة السابقة، الذى اعتبر استرداد الآثار المهربة فى الخارج من أعمال السيادة، وأن الحكومة طلبت وديا من ألمانيا استرداد التمثال دون موافقة برلين على ذلك.



وأضاف فزيع ، أن قيام الجانب المصرى متمثلا فى وزارتى الخارجية والآثار بتقديم طلب إلى دولة المانيا بالمطالبة باسترداد التمثال؛ أصدق دليل على وجود قرار إدارى سلبى بالامتناع عن طلب استرداد التمثال بالطرق القضائية الدولية، ما يجعل الطلبات فى الدعوى جديرة بالقبول.