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حوادث

اليوم.. نظر أولى جلسات طعن المتهمين في خلية وجدي غنيم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدى غنيم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، على المتهمين "عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض"، كما قضت بالإعدام "غيابيا" على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين "محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق" بالسجن المؤبد، و"غيابيا" بمعاقبة "سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول" بالسجن المؤبد.

وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم، بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015 اسسوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
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