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أخبار العالم

كردستان تدعو طيران العراق الى إغلاق أحد مطاراته أمام تركيا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
أ ش أ
دعت ادارة مطار السليمانية الدولي في كردستان ،اليوم الجمعة، سلطة الطيران المدني العراقي لإيقاف الرحلات الجوية الدولية في احدى مطاراتها مع تركيا.

وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في مطار السليمانية محمد سعيد في بيان أوردته وكالة انباء الاعلام العراقي "واع" إن سلطة الطيران المدني العراقي والحكومة الاتحادية لم تمارسا اي ضغوط ولم تتخذا أي موقف أمام قرار إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا.

وأضاف سعيد أنه كان من المفترض أن تغلق أحد المطارات العراقية أمام الرحلات الجوية لهذا البلد ليكون ضغطا قويا عليه لرفع الحصار الذي فرضته تركيا على مطار السليمانية الدولي.
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