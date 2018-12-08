انطلاق معرض فوود أفريكا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.. اليوم

تبدأ فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا"، اليوم السبت، فى دورته الرابعة على مدار 3 أيام وبمشاركة 320 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم ، ويشارك فى تنظيم المعرض كل من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وشركة "كونسبت " لتنظيم المعارض والمؤتمرات.



ومن المقرر أن يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المعرض وسط حضور مكثف من رؤساء كبرى شركات الأغذية المحلية والأجنبية ، كما يعقد وزير التموين مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمشاركة كل من المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ،والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات و النائب البرلماني عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.



وقالت داليا قابيل المدير التنفيذي للمعرض إن إقامة المعرض للعام الرابع على التوالى هو امتداد لنجاح الدورات الثلاث الماضية والتى ساهمت فى ان يصبح المعرض أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة فى قطاع الغذاء ، ليس فى مصر فحسب وإنما على المستوى العربى والأفريقى أيضا.



وأشارت إلى أن معرض العام الحالى يشهد مشاركة دولية متميزة حيث تشارك شركات من كل من المملكة العربية السعودية،الإمارات ،الصين ،فرنسا ، جنوب أفريقيا ،بيلا روسيا ، بولندا ،أوكرانيا ،الهند ،باكستان الى جانب البعثات التجارية التي ينظمها المعرض وايضا المجلس التصديرى للصناعات الغذائية و هيئة تنمية الصادرات، حيث سيتم عقد لقاءات عمل ثنائيةB2B خلال ايام المعرض بالاضافة الى زيارات المصانع و المزارع.