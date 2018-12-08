محافظ الوادي: إنهاء إجراءات تقسيمات الشباب بقرية الخرطوم

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سرعة الانتهاء من إجراءات أراضي البناء بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة، لتسليمها للمواطنين مع الوضع في الاعتبار حساب سعر التكلفة، شاملة المرافق من كهرباء ومياه وتمهيد طرق وخطوط صرف صحي، على أن يقوم المستفيدون بتسديد قيمة 25% من القيمة الإجمالية كمقدم، والباقي يتم سداده على أقساط على مدة 3 سنوات.



وأشار المحافظ إلى سرعة رصف الجزء المتضرر بطريق الغويطة / قرية الزيان بطول نحو 300 متر، والذي تضرر من مياه بركة الصرف، وتسليم الأراضي الزراعية الخاصة بئر 2 بالقرية بواقع 3 أفدنة لكل مستفيد، بإجمالي 210 أفدنة، على أن تكون 75% من الأراضي لأبناء قرية شرق بولاق وتكون الأولوية للأكبر سنا، بشرط مطابقة باقي الشروط، ويتم توزيع باقي الأراضي لأبناء القرى المجاورة من المستحقين.

