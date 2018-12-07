التحقيق مع عاطل بحوزته 505 تذاكر هيروين و6 قطع حشيش بالمنيا

بدات نيابة بندر المنيا التحقيق مع عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات وتحرش وضرب وبحوزته 505 تذاكر هيروين وطربة و6 قطع من مخدر الحشيش.



ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد أحمد عارف مامور قسم المنيا بتمكن وحده مباحث قسم شرطة المنيا برئاسة الرائد عمرو حسن وباشراف اللواء مجدي سالم مدير المباحث من القاء القبض علي عاطل يدعي حسام .ا 29 سنة مقيم ببندر المنيا بحوزته 505 تذاكر هيروين وطربة حشيش و6 قطع ايضا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وتبين ان المتهم سبق ا تهامة في 5 قضايا مخدرات وتحرش وضرب وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق