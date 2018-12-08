رئيس الجمارك: أسعار السيارات لن تتأثر بتحرير الدولار الجمركي

توقع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية خلال 2019 بعد تطبيق آخر شريحة خفض للجمارك بنسبة 30% لتصل نسبة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0%، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق هو الذي سيحدد أسعار السيارات خلال 2019.



وقال نجم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وفقا لسعر الدولار في البنوك سيكون له تأثير طفيف على أسعار السيارات لأن الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في البنوك حوالي 190 قرشا بنسبة 12.5%، لن يكون لها تأثير واضح في تحريك الأسعار.



وأكد أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية وفقا لتطبيق آخر شريحة يساهم في خفض التعريفة الجمركية إلى 0% جمارك وأن الوكلاء هم المعنيين بتطبيق هذا الخفض في الأسعار، لافتا إلى ضرورة مراقبة السوق من جانب الجهات الرقابية والمعنية بضبط السوق.