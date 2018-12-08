حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس خادمة وزوجها، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 900 ألف جنية من حساب بنكى لمخدومتها بدائرة القسم عن طريق الفيزا كارت.



تلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من المواطنة "شيرين.ا" مالكة محل إكسسوار حريمى ، أفادت بأنها أثناء ترددها على أحد البنوك للإستعلام عن رصيد الحساب البنكى الخاص بوالدتها المواطنة "نادية.ع " - ربة منزل ،إكتشفت سحب (900 ألف جنيه ) من الحساب عن طريق ماكينة الصراف الآلى بدون علم والدتها ، وإتهمت خادمة والدتها "أمل.س" ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بإرتكاب الواقعة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء إرتكابها ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها .



واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بمساعدة زوجها، حيث تمكنت من الإستيلاء على كارت الفيزا بأسلوب " المغافلة " وسحب المبلغ المالى المستولى عليه على فترات من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بدائرة القسم ، وتم ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط مبلغ (297ألف جنيه ) من متحصلات الواقعة بمنزلها ، كما تم ضبط السيارة رقم ( ر د هـ 576 - مقيدة بإسم المتهمة الأولى ويعمل عليها الثانى كسائق) وأكد شرائها من متحصلات الواقعة، كما أضافا بشراء قطعة أرض بمساحة 120 متر مربع بدائرة قسم شرطة حلوان ، وأقاما عليها عقار مكون من أربعة طوابق وجميعها من متحصلات الواقعة، وبسؤال المجنى عليها إتهمتها بإرتكاب الواقعة .