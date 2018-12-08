ري الوادي الجديد: ترخيص 331 عين سطحية بمركز الخارجة

أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الري علي إصدار تراخيص لـ331 عين سطحية وبئر جوفي بمركز الخارجة وقراه.

وأكد مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أنه تم البدء في إجراءات في إصدار رخص هذه العيون السطحية خلال أيام عقب وصول محضر الموافقة علي الترخص من الوزارة بشرطة الالتزام بشروط معينة حددتها الوزارة لتسليم رخص هذه العيون للمزارعين، من أبرزها هو تشغيل العين السطحية بنظام الطاقة الشمسية، وتركيب شبكة ري مطور بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي.