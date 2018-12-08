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محافظات

ري الوادي الجديد: ترخيص 331 عين سطحية بمركز الخارجة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
ري الوادي الجديد
ري الوادي الجديد : ترخيص 331 عين سطحية بمركز الخارجه
منصور ابوالعلمين
أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الري علي إصدار تراخيص لـ331 عين سطحية وبئر جوفي بمركز الخارجة وقراه.
وأكد مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أنه تم البدء في إجراءات في إصدار رخص هذه العيون السطحية خلال أيام عقب وصول محضر الموافقة علي الترخص من الوزارة بشرطة الالتزام بشروط معينة حددتها الوزارة لتسليم رخص هذه العيون للمزارعين، من أبرزها هو تشغيل العين السطحية بنظام الطاقة الشمسية، وتركيب شبكة ري مطور بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي.

أضاف الشحات ، أن إصدار رخصة العين السطحية نظير رسوم محددة أقرها القانون واللوائح وهي 246 جنيها رسوم الترخيص، و670 جنيهًا نظير تحليل عينة المياه ويحصل 50 جنيهًا عن كل فدان طبقًا لزمام كل عين سطحية.
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