رئيس مرسيدس العالمية: حريصون على التواجد في السوق المصرية

قال تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج الاتوبيسات ان الشركة تمثل احدى الشركات الرائدة عالميًا في انتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لإنتاج الاوتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتًا الى ان الشركة حريصة على التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا



ولفت الى ان الشركة ستبدأ في اعداد الدراسات المبدئية الخاصة بانشاء خطوط النقل السريعة وبدء انتاج هذه النوعية من الاتوبيسات بمصر بالتعاون مع احدى الشركات المصرية، مشيرًا الى ان هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلًا عن انها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الاتوبيسات وهو الامر الذى يسهم في حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.

