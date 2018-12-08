ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس مرسيدس العالمية: حريصون على التواجد في السوق المصرية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج الاتوبيسات ان الشركة تمثل احدى الشركات الرائدة عالميًا في انتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لإنتاج الاوتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتًا الى ان الشركة حريصة على التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا

ولفت الى ان الشركة ستبدأ في اعداد الدراسات المبدئية الخاصة بانشاء خطوط النقل السريعة وبدء انتاج هذه النوعية من الاتوبيسات بمصر بالتعاون مع احدى الشركات المصرية، مشيرًا الى ان هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلًا عن انها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الاتوبيسات وهو الامر الذى يسهم في حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.
loading...

ترشيحاتنا

أسامة كمال يأمر رواد السوشيال ميديا بالستر على رانيا يوسف.. فيديو

محمد إمام يظهر مع السلطانة هيام في كواليس لص بغداد

تصريح خطير عن السرطان من فائزين بجائزة نوبل .. تعرف عليه

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق المنصورة دكرنس

أصالة لجمهور التجمع: فستاني مش شفاف وبـ 6 بطانات

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

مشروب طبيعي يقلل من أعراض الزهايمر.. لن تصدق

وكيل إسلام عيسى ينفي حصول عضو مجلس إدارة المصري على عمولة

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 54 .. صور

بـ 4 مكونات فقط.. وصفة لإطالة شعرك في شهر

ترامب يوجه إهانات قاسية لوزير خارجيته السابق

أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟