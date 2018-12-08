حبس تشكيل عصابي لتخصصهم في سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة والاتجار فيها.





أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام "نصر.ح"، مقيم الإسماعيلية "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات ، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب "المفتاح المصطنع".



