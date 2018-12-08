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حوادث

حبس تشكيل عصابي لتخصصهم في سرقة السيارات بالقاهرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام "نصر.ح"، مقيم الإسماعيلية "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات ، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
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