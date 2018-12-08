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رياضة

وكيل إسلام عيسى ينفي حصول عضو مجلس إدارة المصري على عمولة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
نفي عبد الرحمن توفيق وكيل اللاعبين ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بالنادى المصرى البورسعيدى عن وجود علاقة بينه وعضو مجلس الإدارة للنادى المصري طارق هاشم وحصول الاخير علي عمولة من بيع لاعب نادى النصر للمصري.

وقال توفيق على صفحته :"مع كامل الاحترام للصفحة قضيتكم قد تكون في رحيل المجلس أو بقاؤه مش قصتي، لكن مش لدرجة اقحام اسمي عشان تتهم عضو مجلس إدارة بالرشوة".

وأكد توفيق أنه في شهادة حق أمام الله أن هاتف طارق هاشم عضو المجلس لا يعرفه ولا حصل بينهم أي مكالمات ولا لقاءات غير مرة واحدة بالصدفة في مطار أديس أبابا في إثيوبيا.

ووصف توفيق الاتهامات الموجهة إلى عضو المجلس وتم الزج باسمه فيها بأنها كلام مفلس جدًا.

وشدد توفيق علي أن طارق هاشم لم يكن له أدنى علاقة بانتقال اسلام عيسى ونادي النصر لم يصرف عمولة أصلًا ولا المصري في الصفقة دي.

وقال عبد الرحمن توفيق أن الدكتور عمرو عبدالحق موجود وراجل معروف انه مبيخافش وممكن يتسأل عادي.

ووصف توفيق الواقعة بأنها سقطة كبيرة بعيدًا عن موقف البعض من أداء المجلس مؤكد ان ماتم لايخرج عن كونه اتهام يحاسب عليه القانون
وكيل إسلام عيسى ينفي حصول عضو مجلس إدارة المصري على عمولة
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