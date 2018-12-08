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اقتصاد

جمارك الإسكندرية تفرج عن 692 مركبة خلال نوفمبر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أفرجت جمارك الإسكندرية عن 692 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة بلغت 537 مليونا و202 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 97 مليونا و40 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليون جنيه و672 ألف جنيه.

وأشار التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 825 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة بلغت 658 مليونا و976 ألف جنيه، يما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 79 مليونا و34 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليونا و592 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته أضاف التقرير أنه خلال شهر نوفمبر 2018 أيضًا تم تحصيل مبلغ 263 مليونا و977 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 حوالى 3 مليارات و192 مليون جنيه.
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