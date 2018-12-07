أغرب شواطئ العالم.. مياه زرقاء ورمال فشار.. صور

تشتهر إحدى الجزر الإسبانية بخاصية غريبة في رمالها، فقد يعتقد البعض أول ما ينظر إليها إلى إنها شيئا مصطنعا لكن الحقيقة غير ذلك، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويبدو شاطئ الجزيرة مثل أي شاطئ أبيض مرصوف بالحصى، ولكن بتدقيق النظر يمكن أن يرى المرء حبات الحصى كقطع من الفشار.



وأطلق على شاطئ جزر الكناري اسم "شاطئ الفشار" من قبل مدوني السفر بانستجرام.



ويقع الشاطئ ذو المظهر السريالي في كوراليخو ، وهي مدينة في جزيرة فويرتيفنتورا.



وفويرتيفنتورا، ثاني أكبر جزر جزر الكناري الإسبانية وتشتهر بشواطئها الرملية البيضاء الناعمة، وهي شواطئ تحتوي على كمية هائلة من الصخور البيضاء الصغيرة، التي تشبه حبات الفشار.