البنك الدولي: مصر أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة

قالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "لقد أجرت مصر إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح.



وأضافت، في تقرير لها على موقع البنك الإلكتروني، أنه من شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتي ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف."



تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يمول حاليا برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. ويأتي المشروع الجديد تكملةً لحزمة أوسع نطاقا من المساندة التي تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي للمواطنين، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل الوظائف التي تتناسب ومتطلبات الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.