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رياضة

أيمن طاهر: مباراة سموحة كانت صعبة ومصيلحي يوفر احتياجات الفريق

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
نور عادل
وصف أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري، مباراة فريقه أمام سموحة في دور الـ 16 من كأس مصر بالصعبة ولكنه نجح في إنهائها لصالحه والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد أصبح من الفرق الكبيرة في الدوري الممتاز وتمثل محافظة الإسكندرية ولديها جماهير غفيرة تصل إلى 10 ملايين مشجع.

وأشار أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي يوفر جميع الإمكانيات للفريق، هو ما يساعده على التألق.

وتابع أيمن طاهر، أن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق، من الحراس أصحاب الخبرات في مصر ولعب دورا كبيرا أمام الزمالك في البطولة العربية التي أقصى خلالها الفريق الأبيض من المنافسة وأمام سموحة في كأس مصر.
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