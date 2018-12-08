دول عربية وغربية تحذر رعايها في فرنسا من احتجاجات السترات الصفراء

دعت دول أجنبية رعاياها في فرنسا الجمعة الى توخي الحذر نظرا لاحتمالية اندلاع أعمال عنف خلال احتجاجات "السترات الصفراء" المقررة السبت خاصة في باريس طالبو منهم البقاء بعيدا.



وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا يوضح بالتفصيل المكان المتوقع للاحتجاجات في باريس السبت، وقالت في بيان "قد تتحول التظاهرات أعمال عنف تؤدي الى أضرار في الممتلكات"، مشيرة إلى أن "رد الشرطة قد يكون عبر استخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع".



وحذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان من تحول احتجاجات السبت أعمال عنف، قائلة "قد يواجه سائقو السيارات الذين يعبرون فرنسا أيضا تأخيرا أو عوائق سببها المتظاهرون في أكشاك رسوم الطرق السريعة".



ونصحت بلجيكا رعاياها بتأجيل أي رحلات إلى باريس إذا كان ذلك ممكنا، أما إذا كانوا في باريس ، فعليهم تجنب المواقع السياحية وترك أي سيارات في مواقف تحت الأرض، داعية إياهم إلى "عدم التدخل في أي نقاشات وعدم مقاومة الشرطة".



كما نصحت وزارة الخارجية الإسبانية رعاياها في باريس بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات، وفي حال وجودهم وسط العنف، يجب عليهم الابتعاد في أسرع وقت بدون التوقف لالتقاط صور.



فيما طلبت البرتغال من مواطنيها في باريس عدم الخروج إذا تمكنوا من ذلك، كما حذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية من احتمال وقوع أعمال عنف، خصوصا في باريس ، ونصحت رعاياها بالابتعاد من التظاهرات.



كما حذرت أيضا الدول العربية مواطنيها، حيث دعت قنصلية القاهرة لدى باريس إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تحركاتهم، السبت، والابتعاد عن أي تجمعات أو أعمال شغب قد تشهدها المدن الفرنسية.



فيما دعت وزارة الخارجية الاردنية الرعايا "\المقيمين والزائرين لباريس، في ضوء استمرار التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق المدينة، إلى "ضرورة الابتعاد من مناطق التظاهرات وتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلهم".



كما دعت السعودية والامارات والبحرين من خلال سفاراتها في باريس رعاياها الى ضرورة توخي الحذر وتفادي مناطق التظاهرات.