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البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه ولد عام 1952 بمدينة المنصورة، من ثم انتقل مع والده لمحافظة سوهاج وأكمل فيها دراسته حتى الصف الثالث الإبتدائي حتى نقل لمدينة دمنهور.

وأوضح البابا خلال لقاء تلفزيوني على فضائية الأولي، أنه التحق بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وكان يسافر يوميا من مدينة دمنهور إلى الإسكندرية طوال الخمس سنوات الدراسة بالكلية، بالإضافة لخمس سنوات تقريبا يسافر فيها للإسكندرية لتكملة دراسته العليا بها.

وتابع، أن والديه استطاعوا غرس بعض القيم بداخلة منذ الطفولة، حيث كان والده يمنحه قرشا يوميا لأشتري الحلوي لأختيه كما يفعل والده.
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