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4 جرائم فى ليلة واحدة بالقاهرة.. ربة منزل تشعل النيران في ضرتها بمنشأة ناصر.. وأخرى تضرم النار في تاكسي طليقها.. ومتسولة تنتحر هربا من حفلة جنس جماعى بالسيدة زينب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
جرائم فى القاهرة
جرائم فى القاهرة
كتب محمد صبرى
  • 4 جرائم فى ليلة واحدة بالقاهرة:
  • ربة منزل تشعل النيران فى ضرتها بمنشاة ناصر
  • ربة منزل تضرم النار فى تاكسى طليقها.. 
  • متسولة تنتحر هربا من حفلة جنس جماعى بالسيدة زينب
  • العثور على جثة مسنة مقتولة بالتجمع

شهدت القاهرة 4 جرائم قتل وانتحار فى يوم واحد، الجريمة الأولى كانت بحى منشأة ناصر بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدويقة وتبين من المعاينة احتراق محتويات غرفة النوم بالشقة محل سكن ربة منزل التى أفادت بتلقيها اتصالا هاتفيا من مجهول قرر تعرض أحد أبنائها لمكروه حال تلقيه درسا خاصا، فتوجهت للاطمئنان عليه، وتبين عدم وجود شيء، وأثناء ذلك تلقت إتصالا هاتفيا من أحد جيرانها أخبرها بنشوب حريق بالشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وأسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق، وشقيقتها تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من زوجها لزواجه من الشاكية، فخططت للانتقام منهما، وفى سبيل ذلك استعانت بشقيقها المتهم الأول وتمكنت من الحصول على مفتاح الشقة سكن المجنى عليها من زوجها بالمغافلة ، وقامت بتسليمه للمتهم الأول، حيث قام بالإتصال بالمجنى عليها مدعيًا بتعرض نجلها لمشكلة وفور خروجها تمكن من الدلوف للشقة، وقام بإشعال النيران بغرفة النوم، وفر هاربًا.

كما تلقى قسم 15 مايو بلاغا من سائق قرر أن مجهول اضرم النيران فى سيارته التاكسى اثناء توقفها اسفل منزله بالمنطقة ولم يتهم احد ، على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة وتبين من التحريات ان طليقته وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها من خلال احد الاكمنة ، وقررت المتهمة أنها لم تجد وسيلة للانتقام من طليقها سوى إضرام النيران فى سيارته بعد انفصالهما منذ شهرين وأنه فى الفترة الأخيرة لم يقدم لها مصروف المنزل وقام بتطليقها ما أثار غضبها فارتكبت الواقعة فجرا بعد أن أحضرت زجاجة بنزين وأشعلت النيران فى سيارته.

وفى القاهرة الجديدة، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من الأهالى بالعثور على سيدة مسنة مقتولة داخل فيلتها على الفور انتقل رجال الأمن وعثروا على الجثة مقتولة طعنا بسكين فى الرقبة وبمعاينة المكان تبين وجود أثار عنف تم تشكيل فريق بحث للتوصل لمرتكب الواقعة، ودلت التحريات الأولية أن السرقة وراء الجريمة حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد المتهم وضبطه.

فيما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة لسيدة ٣٠ سنة تبين أنها مطلقة ولعدم وجود مصدر رزق لديها لجأت للتسول بحى السيدة زينب، وتبين من التحريات أنها فى ليلة الحادث عرض عليها عاطل ممارسة الرذيلة معها مقابل المال إلا أنها فوجئت ب٢ آخرين من اصدقائه صعدا داخل شقته بالطابق الرابع بالحى وخشية افتضاح أمرها القت بنفسها من شرفة المنزل لتلقى مصرعها قبل وصولها الى المستشفى، فيما تمكن رجال الأمن بقيادة المقدم احمد قدرى رئيس مباحث السيدة زينب من ضبط المتهم ، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.
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