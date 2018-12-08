الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية على الوجه البحري وأمطار على السواحل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، تحسن في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة العظمى 20 والصغرى 14.



ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.