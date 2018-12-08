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أخبار البلد

مطار القاهرة يستمر في استقبال ضيوف الكوميسا الأفارقة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يستمر مطار القاهرة الدولي، في استقبال الضيوف الأفارقة المشاركين، في مؤتمر أفريقيا 2018، والمقرر انطلاقه في مدنية شرم الشيخ، اليوم السبت، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

وخصصت سلطات مطار القاهرة ممرا خاصا بالجوازات لإنهاء إجراءات وصول مواطني دول الاتحاد الأفريقي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وتم تخصيص 2 كاونترات خاصة لضيوف المؤتمر، أحدهم لكبار الزوار من الضيوف والآخر للمرافقين من الوفود والمشاركين.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
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