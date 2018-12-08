نصر عزام يتحدث عن تشكيل لجنة فض المنازعات

قال نصر عزام، خبير اللوائح الرياضية، إن لجنة فض المنازعات صدرت لها لائحة في عام 2008 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأضاف عزام ، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «فيفا» قرر تشكيل لجنة فض اتحاد المنازعات في كل اتحاد محلي مع وجود ممثلين للاعبين والأندية ورئيس ونائب رئيس من القانونين المستقلين وهو تشكيل لجنة فض المنازعات التي تتولى الفصل بين المنازعات بين اللاعبين والأندية.



وتابع نصر عزام، خبير اللوائح الرياضية، أنه سيتم اختيار 5 لاعبين و5 ممثلين للأندية وثلاثة محكمين في لجنة فض المنازعات وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وستكون رابطة المحترفين هي الممثل القانوني للجنة وستختار اللاعبين ضمن أعضاء لجنة فض المنازعات.



وأشار خبير اللوائح الرياضية إلى أن اللاعبين في لجنة فض المنازعات يجب أن يكون لديه خبرة قانونية فهو ليس مناط للدفاع عن اللاعبين داخل اللجنة وهو بينظر للقضية باستقلالية مثل القاضي.



واستطرد نصر عزام، خبير اللوائح الرياضية، أن هناك مشكلة في المنازعات داخل الاتحاد المصري حتى يتم اتخاذ قرار بها وهو ما يؤدي إلى إيقاع الضرر على اللاعبين والأندية، واصفا ذلك بالعدالة البطيئة.



وذكر خبير اللوائح الرياضية أن لجنة شئون اللاعبين ستستمر ولكن مع تقليص اختصاصتها، وبخصوص منازعات حق الرعاية للاعبين مثلما يحصل المقاولون العرب على حق رعاية محمد صلاح من انتقاله إلى كل نادي، وهو ما يحمي الأندية ويحافظ على حقوقها.