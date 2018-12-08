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فن

محمد منير يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ طاق الطاقية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن الفنان محمد منير من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "طاق طاقية " التى طرحها عبر قناته الرسمية على الموقع ذاته.

حيث احتلت الأغنية المركز التاسع ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، وحققت نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة.

طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.

وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.
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