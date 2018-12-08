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إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق المنصورة دكرنس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال في حادث تصادم على طريق المنصورة – دكرنس أمام قرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة .

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة يفيد بحدوث حادث انقلاب سيارة على طريق المنصورة دكرنس أمام قرية الريدانية ووجود مصابين .

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال بكدمات وسجحات وجروح وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة .
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