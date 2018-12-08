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فن

في عيد ميلاده... 7 معلومات لا تعرفها عن عباس النوري

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان السوري القدير عباس النوري بعيد ميلاده 65 ، حيث يعد واحدًاُ من أهم الفنانيين السوريين على الساحة العربية ، وقد تجاوزت عدد أعماله الفنية حاجز الـ 100 عمل درامى ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :

1- من مواليد حي القيمرية التابع لمدينة دمشق السوريه .

2- بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي.

3- رشحه الفنان سليم صبرى للمشاركة فى بطولة أحدى الاعمال العربية والتى حملت أسم سمر ، ليخطف أنظار المنتجين بعدها.

4-متزوج منذ عدة سنوات من المؤلفة عنود خالد .

5- رزق بـثلاثة بنات هن رنيم وميار وريبال.

6- خاض تجربة تقديم البرامج عدة مرات كان إبرزها برنامج لحظة الحقيقة .

7- تعرض خلال الفترة الماضية الى العديد من شائعات الوفاه نظرًا الى الاوضاع السورية .
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