في عيد ميلاده... 7 معلومات لا تعرفها عن عباس النوري

يحتفل اليوم الفنان السوري القدير عباس النوري بعيد ميلاده 65 ، حيث يعد واحدًاُ من أهم الفنانيين السوريين على الساحة العربية ، وقد تجاوزت عدد أعماله الفنية حاجز الـ 100 عمل درامى ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :



1- من مواليد حي القيمرية التابع لمدينة دمشق السوريه .



2- بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي.



3- رشحه الفنان سليم صبرى للمشاركة فى بطولة أحدى الاعمال العربية والتى حملت أسم سمر ، ليخطف أنظار المنتجين بعدها.



4-متزوج منذ عدة سنوات من المؤلفة عنود خالد .



5- رزق بـثلاثة بنات هن رنيم وميار وريبال.



6- خاض تجربة تقديم البرامج عدة مرات كان إبرزها برنامج لحظة الحقيقة .



7- تعرض خلال الفترة الماضية الى العديد من شائعات الوفاه نظرًا الى الاوضاع السورية .