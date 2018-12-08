خبراء روس يفحصون مطارات مصر تمهيدا لعودة الرحلات السياحية

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، مساء أمس الجمعة بأن خبراء روس سيفحصون المطارات في المدن السياحية المصرية ابتداء من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الخبراء الروس سيفحصون مدى جاهزية المطارات في مدينتي شرم الشيخ والغردقة واستجابتها لمتطلبات السلامة التي حددها الجانبان الروسي والمصري في وقت سابق.



وفي يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح بإعادة الرحلات الجوية إلى العاصمة القاهرة واقتصرت على شركات الطيران الحكومية.