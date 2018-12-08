ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خبراء روس يفحصون مطارات مصر تمهيدا لعودة الرحلات السياحية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، مساء أمس الجمعة بأن خبراء روس سيفحصون المطارات في المدن السياحية المصرية ابتداء من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الخبراء الروس سيفحصون مدى جاهزية المطارات في مدينتي شرم الشيخ والغردقة واستجابتها لمتطلبات السلامة التي حددها الجانبان الروسي والمصري في وقت سابق.

وفي يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح بإعادة الرحلات الجوية إلى العاصمة القاهرة واقتصرت على شركات الطيران الحكومية.
loading...

ترشيحاتنا

انتحار مذيعة شهيرة في الـ BBC شنقا.. والتفاصيل صادمة..صور

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور

ننشر قيمة صفقة بيع محمود وحيد للأهلي

مفاجأة فى واقعة انتحار فتاة السيدة.. اتفقت مع متسول على ممارسة الرذيلة ووجدت نفسها فى حفل جنس جماعى

رانيا يوسف: عرضت على النيابة بطانة الفستان.. فيديو

ترامب يوجه إهانات قاسية لوزير خارجيته السابق

مدحت صالح: تربيت في الكتاب وتعلمت بالأزهر الشريف.. فيديو

صحيفة: قطر كلمة السر وراء حملة السيناتور جراهام التحريضية ضد السعودية

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

ولي العهد يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة وأرامكو تكشف تفاصيل المشروع الضخم

ابنة ونيس: هتشوفوا مني رقص بلدي محترم.. فيديو

احترس من أعراض تدل على أنك معرض للإصابة بجلطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟