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فن

منى الشاذلي تتصدر يوتيوب بسبب أحمد مكي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدرت الإعلامية منى الشاذلى ، نسب المشاهدة على "يوتيوب"؛ بعد طرح الحلقة التي استضافت فيها الفنان أحمد مكى فى برنامجها الشهير معكم .

وحققت الحلقة ما يزيد عن نصف مليون مشاهد ،فى أقل من يومين فقط؛ وهو ما أهلها لاحتلال المركز الثانى ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.

تحدث مكى خلال الحلقة عن كثير من التفاصيل الخاصة بمرضه وألبومه الجديد وأعماله السينمائية التى تعاقد عليها فى الفترة الأخيرة.
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