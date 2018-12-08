الشرنوبي: جائزة نجم العرب مسئولية كبيرة

حصل الفنان محمد الشرنوبى على جائزة أفضل ممثل شاب من مهرجان نجم العرب بعد حصوله على اعلى الاصوات من بين كل المرشحين .



واستلم الشرنوبى الجائزة وسط حضور نجوم الفن في الساحة العربية ، وأكد أن الحصول على مثل تلك الجائزة مسؤولية كبيرة لأنها تجعله أكثر تدقيقا في اختياراته الفنية ودائم الحرص على المحافظة على هذه الثقة الغالية من النقاد والجمهور.



يذكر أن الشرنوبي يصور مشاهده في فيلم الممر مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة ويجهز لألبوم غنائي بعد نجاح أغنيته الأخيرة "النفسية " وتحقيقها أعلى مشاهدات على اليوتيوب وتصدرها تطبيق انغامي.