غلق 6 منشآت صحية غير مرخصة بالأقصر

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة شنت حملة لمداهمة المؤسسات الطبية الغير مرخصة على مستوى مدن ومراكز المحافظة،



مما أسفر عن صدور قرار إغلاق لعدد 3 عيادات طبية غير مرخصة وعدد 3 معامل تحاليل طبية غير مرخصة.



يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية وذلك للتأكد من وصول خدمة طبية آمنة للمواطنين.