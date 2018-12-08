ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غلق 6 منشآت صحية غير مرخصة بالأقصر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:08 ص
غلق 6 منشأت صحية
غلق 6 منشأت صحية غير مرخصة بالأقصر
شمس يونس
صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة شنت حملة لمداهمة المؤسسات الطبية الغير مرخصة على مستوى مدن ومراكز المحافظة،

مما أسفر عن صدور قرار إغلاق لعدد 3 عيادات طبية غير مرخصة وعدد 3 معامل تحاليل طبية غير مرخصة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية وذلك للتأكد من وصول خدمة طبية آمنة للمواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

السرقة وراء جريمة ذبح عجوز داخل كومبوند بالقاهرة الجديدة

الأعلى للآثار يثبت بالأدلة فبركة صور الفعل المنافي للآداب فوق الأهرامات.. فيديو

محمد الشوربجي عن التشابه مع محمد صلاح: الفرق في الدقن

مفاجأة فى واقعة انتحار فتاة السيدة.. اتفقت مع متسول على ممارسة الرذيلة ووجدت نفسها فى حفل جنس جماعى

توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو

البابا تواضروس يروي ذكريات طفولته والسفر 10 سنوات يوميا للإسكندرية

خسر دنيا وآخرة.. قاتل والدته بأسوان: خلصت عليها بالمنجل

أول محترفة مصرية في كمال الأجسام تستعرض عضلاتها على الهواء.. فيديو

عقار ببنى سويف وراء التخلص من رجل أعمال فى النزهة

فتوى الأزهر: هذا هو الفرق بين الذبح للعقيقة والتصدق بقيمتها

أغرب شواطئ العالم.. مياه زرقاء ورمال فشار.. صور

دمياط ترسب في اختبار الأمطار.. والمحافظ: ما شهدته رأس البر خارج عن السيطرة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟