ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

وفاء صادق: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى استثنائي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة وفاء صادق أنها تعتبر مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، عملًا استثنائي ليس فى مشوارها فقط ، ولكن فى تاريخ الدراما المصرية بشكل عام .

وتابعت وفاء صادق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن كواليس هذا العمل كانت مليئة بالدفء والحب ، مؤكدة أن فريق العمل كان يشعر وكانة أسرة واحدة ، والفضل يعود الى مخرجة الراحل أحمد توفيق الذي غرس هذا الإحساس فى كل الابطال .

,وتابعت " صادق " قائلة: ما لا يعلمه الكثيرون أن دور البنات فى العمل لم يكن مخطط له من البداية , فقد كان مقرر أن يظهر محمد رياض فقط داخل الأحداث ، إلا إنه تم التعديل اثناء تصوير الحلقات الأولى.
loading...

ترشيحاتنا

إشبيلية يسعى لاصطياد خفافيش فالنسيا في الليجا.. اليوم

محكمة استئناف أمريكية ترفض تطبيق أمر ترامب بشأن اللجوء

4 جرائم فى ليلة واحدة بالقاهرة.. ربة منزل تشعل النيران في ضرتها بمنشأة ناصر.. وأخرى تضرم النار في تاكسي طليقها.. ومتسولة تنتحر هربا من حفلة جنس جماعى بالسيدة زينب

تصريح خطير عن السرطان من فائزين بجائزة نوبل .. تعرف عليه

إيران: صفقات السلاح الأمريكية تحول الشرق الأوسط إلى برميل بارود

السفارة المصرية تشارك في معرض أمريكا الثقافي لعام 2018.. صور

النائب العام يأمر بحبس الشبكة الدولية للاتجار بالبشر 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط الهاربين

ديربي كالتالونيا..برشلونة ضيفا ثقيلا على إسبانيول في الدوري الإسباني .. الليلة

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

لنسف الكرش والأرداف.. تناولي هذا المشروب يوميا

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

محمد منير يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ طاق الطاقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

المرور: استمرار الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر وغمرة.. فيديو
منسق عام 100 مليون صحة: الحملة خدمت أكثر من 180 ألف مواطن ببني سويف.. فيديو
الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو
أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟