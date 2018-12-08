وفاء صادق: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى استثنائي

أكدت الفنانة وفاء صادق أنها تعتبر مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، عملًا استثنائي ليس فى مشوارها فقط ، ولكن فى تاريخ الدراما المصرية بشكل عام .



وتابعت وفاء صادق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن كواليس هذا العمل كانت مليئة بالدفء والحب ، مؤكدة أن فريق العمل كان يشعر وكانة أسرة واحدة ، والفضل يعود الى مخرجة الراحل أحمد توفيق الذي غرس هذا الإحساس فى كل الابطال .



,وتابعت " صادق " قائلة: ما لا يعلمه الكثيرون أن دور البنات فى العمل لم يكن مخطط له من البداية , فقد كان مقرر أن يظهر محمد رياض فقط داخل الأحداث ، إلا إنه تم التعديل اثناء تصوير الحلقات الأولى.