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رياضة

سيد فاروق: اتحاد الكرة المسئول عن تنظيم حضور الجماهير للمباريات

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
نور عادل
قال سيد فاروق ، إداري رياضي مصري يعمل في إنجلترا بمجال التكنولوجيا، إنه لابد أن تقوم الجهات المختصة بتوفير وسائل مواصلات للجماهير وعدم سيرهم لمسافات طويلة تصل إلى 5 كيلومترا قبل مقر الاستاد لأن ذلك يدفعهم ذلك الأرم للشغب.

وأضاف سيد فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن وضع نظام حضور الجماهير للمباريات.

كشف سيد فاروق، أن اتحاد الكرة هو المختص بفرض طريقة تنظيم المباريات على الأندية فضلا عن كونه يمتلك مستشارين من وزارة الداخلية والأمن ومن كرة القدم ومن إدارة الاستادات.

وكشف سيد فاروق، إداري رياضي مصري يعمل في إنجلترا بمجال التكنولوجيا،، أن الأمن المتواجد في الاستادات في انجلترا خاص بكل نادي تحت إشراف الشرطة البريطانية.
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