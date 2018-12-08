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ديني

الإفتاء تعلن: اليوم السبت غرة شهر ربيع الآخر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود ضاحي
أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنها تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر، وعلى ذلك أعلنت أن اليوم ، السبت 8 ديسمبر، غرة الشهر.

وتقدمت الدار بهذه المناسبة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعية الله- سبحانه وتعالى- أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.
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