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مدير الصحة بالبنك الدولي يشكر السيسي على حملة 100 مليون صحة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة 100 مليون للمرحلة الثانية كسرت حاجز نصف مليون متردد يوميًا على مراكز الكشف؛ موضحا أنه تم توقيع الكشف على 140 ألف طالب بالمدارس الثانوية حتى اليوم.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار، أن نسبة الإصابة بطلاب المدارس ضعيفة للغاية لا تتخطي 3%؛ لافتا أن نسبة الإصابة بالسمنة تخطت 70% من أجمالي الموقع عليهم في المرحلتين؛ لذا سيتم اطلاق حملة إعلانية لتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على الجسم والتغذية السليمة.

وأكد "مجاهد" أن مدير الصحة والسكان بالبنك الدولي تفقد غرفة عمليات الحملة، وأشاد بسير العمل؛ وجهه الشكر للرئيس السيسي على المجهود المبذول في الحملة.
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