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فن

في عيد ميلادها .. 5 معلومات عن مي الغيطي وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة الشابة مى الغيطى بعيد ميلادها ، وقد نجحت فى خطف الأنظار على الشاشة مع بداية ظهورها بالرغم من قلة أعمالها الفنية ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها .


1- إبنة الإعلامى محمد الغيطى والإعلامية منى بارومة .

2- دخلت الفن فى سن مبكر ، وهو الأمر ذاته الذى فعلته شقيقتها ميار الغيطى .

3- اولى أعمها مسلسل عواصف النساء ، ولم تكن حينها قد تجاوزت الـ 10 سنوات .

4- شاركت فى عدد من الأعمال الدرامية فى السينما والتليفزيون الهامة مثل مسلسل " القاصرات " ، وفيلم "إشتباك " و" ندى " .

5- اعتقد البعض أنها أصيبت بسرطان الثدى بسبب تعليق لها أثناء حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة ، إلا أنها خرجت وأكدت أنها فقط أصيبت بورم حميد وقامت باستئصاله .
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