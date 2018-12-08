في عيد ميلادها .. 5 معلومات عن مي الغيطي وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي

تحتفل اليوم الفنانة الشابة مى الغيطى بعيد ميلادها ، وقد نجحت فى خطف الأنظار على الشاشة مع بداية ظهورها بالرغم من قلة أعمالها الفنية ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها .





1- إبنة الإعلامى محمد الغيطى والإعلامية منى بارومة .



2- دخلت الفن فى سن مبكر ، وهو الأمر ذاته الذى فعلته شقيقتها ميار الغيطى .



3- اولى أعمها مسلسل عواصف النساء ، ولم تكن حينها قد تجاوزت الـ 10 سنوات .



4- شاركت فى عدد من الأعمال الدرامية فى السينما والتليفزيون الهامة مثل مسلسل " القاصرات " ، وفيلم "إشتباك " و" ندى " .



5- اعتقد البعض أنها أصيبت بسرطان الثدى بسبب تعليق لها أثناء حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة ، إلا أنها خرجت وأكدت أنها فقط أصيبت بورم حميد وقامت باستئصاله .