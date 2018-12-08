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سانا: التحالف الدولي يدمر مستشفى هجين بالكامل بريف دير الزور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:14 ص
سانا: التحالف الدولي
سانا: التحالف الدولي يدمر مستشفى هجين بالكامل بريف دير الزور
أ ش أ
أفادت وكالة أنباء "سانا" الرسمية السورية بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جديدة على مدينة هجين بريف دير الزور، ما أسفر عن تدمير مشفى المدينة بالكامل ومقتل 8 مدنيين.

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية اليوم الجمعة، أن طائرات أمريكية استهدفت مشفى هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بتدميره بشكل كامل.

وذكرت مصادر أن طائرات التحالف قصفت بصواريخ عدة منازل سكنية في مدينة هجين ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة ووقوع عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن من بين القتلى 3 نساء وطفلتين.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أفاد في وقت سابق بمقتل العديد من المدنيين جراء قصف طائرات التحالف لمناطق بريف دير الزور، وتوجهت الخارجية السورية أكثر من مرة إلى الأمم المتحدة بطلب لمحاسبة واشنطن على استهدافها المدنيين.
ومن جهتها، نفت واشنطن استهداف المدنيين أثناء غارات التحالف على ريف دير الزور، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع تنظيم "داعش" في المنطقة.
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