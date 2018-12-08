الإدعاء الأمريكي يطالب بسجن المحامي السابق لترامب بسبب جرائم تتعلق بالتمويل

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الادعاء الفيدرالي الأمريكي طالب ، اليوم الجمعة ، بسجن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة كبيرة لارتكابه جرائم كثيرة تتعلق بالتمويل.



وأشارت القناة إلى أن كوهين نسّق مع حملة ترامب للتأثير على الانتخابات ، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.



كان مايكل كوهين المحامى الخاص السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعترف في وقت سابق بأنه "مذنب" بالكذب على الكونجرس بشأن مشروع عقارى كان ترامب يسعى إلى إقامته فى روسيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن روبرت موللر، المحقق الخاص فى الادعاءات بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالولايات المتحدة ، وجه هذا الاتهام إلى كوهين.

ويضاف هذا الاتهام الجديد إلى كوهين بعد اعترافه مؤخرًا بأنه "مذنب" بمخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية والسعى بشكل مباشر الى إقامة مجمع سكني يحمل اسم ترامب في العاصمة الروسية موسكو.

من جانبه ، انتقد الرئيس دونالد ترامب محاميه الخاص السابق كوهين واصفًا إياه بأنه "شخصية ضعيفة تخضع لضغوط الإدعاء العام الأمريكي" ، وأنه يرغب في الحصول على حكم مخفف.

