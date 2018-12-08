المحقق مولر يوجه صفعة قوية لترامب بشأن التدخل الروسي

جر روبرت مولر، المحقق الخاص الذي يتولى مسؤولية التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح، اليوم السبت، بأن بول مانفورت، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمد الكذب عليه مرات عديدة طيلة التحقيق معه.



وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، فإن مولر أكد أن مونفورت خرق الاتفاق القانوني المبرم بينهما والذي وافق الأخير بمقضتاه على التعاون مع المحققين والإدلاء بمعلومات حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بشخصيات روسية.



واعترف مانفورت خلال التحقيق بأنه "تحدث فقط" مع أفراد روس قبل أن ينضم رسميًا لحملة ترامب الانتخابية، إلا أن التقرير الذي أصدره مولر منذ قليل، أكد أن ما قاله مانفورت يتعارض صراحة مع الأدلة التي اكتشفها فريق التحقيٌ.



