هاشم: سددت 4450 دولارا من نفقات بعثة النادى المصري للسودان

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى عن حقيقة ما تم إنفاقه خلال رئاسته لبعثة الفريق الأول النادى خلال السفر إلي السودان لملاقاة فريق الهلال السوداني في الكونفدرالية .



وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة ردا على ما تناقلته عدد من صفحات التواصل لاتهامه واعضاء المجلس بالحصول علي مبالغ مالية خلال رئاسته لبعثة للفريق أنه تعرض لحملة تشويه ممنهجة من خلال عدد من المتربصين بالنادى و المجلس بقصد هدم الكيان وليس الحفاظ عليه كما يدعون



وأوضح هاشم أن أبلغ رد علي المشككين هو المستندات الرسمية و التي تفيد أنه كرئيس بعثة قام برد مبلغ أربعة الآلاف وأربعمائة وخمسون دولار الي خزينة النادى فور عودته وتسوية جميع المتعلقات المالية بالمستندات متمثلة في السفر و الانتقالات و الإقامة و التغذية و العلاج وجميعها بمستندات رسمية



واضاف طارق هاشم أنه حصل علي خطاب رسمي يفيد تسليمه المبلغ المتبقي بعد التسوية و تسديد المستندات وابداع المبلغ خزينة النادى لتبرئة ساحته



وشدد هاشم علي أن المجلس الحالي يتعرض لحملة هجوم ممنهجة منذ توليه المسؤولية من مجموعات لها مصالح شخصية يتيقنوا أنها لن تتحقق إلا برحيل تلك المجلس



وأشار طارق هاشم أن جميع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية عكفوا منذ توليهم المسؤلية علي تحقيق كل ما يتمناه أعضاء الجمعية العمومية في كافة المجالات غير أن المستهدفين تناسوا كل ما يتم علي ارض الواقع وبداوا في إثارة الشارع البورسعيدى و الرأي العام مستغلين رحيل التوام و نتائج الفريق في مرحلته الانتقالية مع الجهاز الفني الجديد



وشدد طارق هاشم علي أن ما يتعرض له المجلس الان من حملة نتاج مجموعة من أصحاب المصالح جندت بعض اللجان الإلكترونية مدفوعة الأجر لمهاجمة المجلس و الجهاز الفني متسائلا ماذا قدم هولاء الاشخاص للنادى علي مدار السنوات الماضية ولماذا هربوا عندما كان النادى في أصعب ظروفه ورفضوا حتي التواجد في اللجان المعينة قبل انتخاب المجلس الحالي



واستنكر عضو مجلس إدارة النادى المصري الزج باسم رجل الأعمال كامل ابوعلي في تلك المؤامرة علي النادى مشير الي أن ابو علي اكبر من ان يزج باسمه في تلك المهاترات وأنه علي علاقة طيبة بالمجلس الحالي رئاسة واعضاء كما أن مجلس الإدارة الحالي يكن له كل التقدير و الاحترام



وأكد هاشم علي أن مجلس المصرى اول من رحب بفكرة تولية كامل ابوعلي ملف المئوية بالتنسيق مع مجلس الإدارة الحالي و الذي جاءت واضحة في كلام الداعم الأول لمسيرة النادى في بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال المؤتمر الاقتصادى والذي أكد وشدد علي أن ابوعلي تولي الملف بتنسيق مع المجلس منعا للاقاويل وكأنه يقرأ مشهد المزايدات و محاولات الوقيعة في سيناريوا المؤامرة علي النادى ومسيرته مع المجلس الحالي



وطالب هاشم أعضاء الجمعية العمومية بتحرى الدقة قبل تناقل الأخبار المغلوطة و المشوهة لسمعة رجال قطعوا علي أنفسهم العهود لخدمة ناديهم



ولفت هاشم الي اتخاذه كل الإجراءات القانونية تجاه من تناولوه بالباطل بقصد تشويه اسمه وصورته والنيل منه في المقام الأول و من مجلس الإدارة في المقام الثاني

