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محافظات

حفل ختامي لحملة محمد رسول الإنسانية في سيناء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
حفل ختامي لحملة محمد
حفل ختامي لحملة محمد رسول الإنسانية في سيناء
احمد صالح
تنظم مديرية أوقاف شمال سيناء حفل ختامي لفعاليات حملة محمد رسول الإنسانية من شمال سيناء، خلال شهر ديسمبر الجاري 2018م .

وأشار البيان صادر عن المديرية بان الحملة استمرت لمدة شهر وكان عدد القوافل التي تم تنفيذها في مساجد ومدارس ومراكز شباب المحافظة 1500 قافلة ، بالإضافة إلى الحفلة الرئيسية ،والتي حضرهااللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأوضح البيان أنه جارى تحديد موعد الحفل الختامي للحملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، ومقررا أن يتضمن توزيع شهادات التقدير والدروع علي المشاركين والمتفاعلين مع الحملة.
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