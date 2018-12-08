حفل ختامي لحملة محمد رسول الإنسانية في سيناء

تنظم مديرية أوقاف شمال سيناء حفل ختامي لفعاليات حملة محمد رسول الإنسانية من شمال سيناء، خلال شهر ديسمبر الجاري 2018م .



وأشار البيان صادر عن المديرية بان الحملة استمرت لمدة شهر وكان عدد القوافل التي تم تنفيذها في مساجد ومدارس ومراكز شباب المحافظة 1500 قافلة ، بالإضافة إلى الحفلة الرئيسية ،والتي حضرهااللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



وأوضح البيان أنه جارى تحديد موعد الحفل الختامي للحملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، ومقررا أن يتضمن توزيع شهادات التقدير والدروع علي المشاركين والمتفاعلين مع الحملة.