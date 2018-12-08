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مرأة

4 خطوات أساسية تجهز مطبخك فى الشتاء عليك عدم تغافلها

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى الشهير أن هناك 4 خطوات أساسية تغفلها أغلب السيدات فى تجهيز مطبخها للشتاء القارص ،أبرزها :

النوافذ والأبواب
تأكد من سد كل مداخل المطر إلى المطبخ، بداية بالنوافذ والأبواب، فتحات الشفاط من ضمنها، وذلك باستخدام العوازل البلاستيك أو بقايا الأكياس البلاستيكية الخالية، وكذلك الملابس القديمة القماشية، لمنع تسرب المياه وتراكمها داخل الشباك، أو تسربها من خلال الحوائط.

الثلاجة والفريزر
يفضل ألا ننسى تنظيف الثلاجة الموسمي قبل بداية الشتاء. افصل الثلاجة واغسلها وأخرج كل محتوياتها، مع التخلص من كل بقايا الصوصات والصلصات والمربات، التي قد تفسد في الشتاء، وكذلك التي اقترب موعد نهاية صلاحيتها، وعند إعادة ضبطها يفضل رفع درجة حرارتها درجة أو درجتين، إن كانت لا تحتوي على نظام ضبط تلقائي يتناسب مع حرارة الجو.

المياه الساخنة
تأكد من سلامة مواسير المياه الساخنة الموصلة بالسخان، وسلامة السخان كذلك.

الأرضية
تلك الممرات والمناطق العارية من السجاجيد في منزلك، أبرزها المطبخ، عليك البدء في وضع سجادة أو مشاية رفيعة فوقها، لتقليل الشعور بالبرودة ومساعدة المنزل على الاحتفاظ بالحرارة لفترة أطول.
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