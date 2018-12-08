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أخبار العالم

البيت الأبيض: تقرير مولر الأخير لا يضر ترامب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن التقرير الأخير الذي أصدره روبرت مولر، المحقق الخاص الذي يتولى مسئولية التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والذي اتهم فيه بول مانفورت المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكذب، لا يضر بالرئيس.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي عن بيان أصدره البيت الأبيض قوله: "تقرير مولر حول مانفورت لم يقدم شيئًا جديدا ولا يضر بسمعة الرئيس".

من جانبه، أكد مولر أن مانفورت خرق الاتفاق القانوني المبرم بينهما والذي وافق الأخير بمقضتاه على التعاون مع المحققين والإدلاء بمعلومات حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بشخصيات روسية.

واعترف مانفورت خلال التحقيق بأنه "تحدث فقط" مع أفراد روس قبل أن ينضم رسميًا لحملة ترامب الانتخابية، إلا أن التقرير الذي أصدره مولر منذ قليل، أكد أن ما قاله مانفورت يتعارض صراحة مع الأدلة التي اكتشفها فريق التحقيٌ.
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