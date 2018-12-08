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رياضة

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
نور عادل
قالت مروة عيد عبد الملك، لاعبة نادي نيس الفرنسي لكرة اليد، إن النادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى ولاعب وسط ومدافع.

وأضافت مروة عيد عبد الملك، خلال لقائها مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها غير قلقة على مستقبل النادي الأهلي وسيعود رقم واحد كما عود جماهيره.

وتابعت لاعبة نادي نيس الفرنسي لكرة اليد، أنه تم الانتهاء من صفقة محمود وحيد لاعب مصر للمقاصة خاصة مع تكرر إصابات التونسي علي معلول، ومع تقدم سن حسام عاشور لابد من وجود لاعب بديل.
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